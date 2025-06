Droga di ogni genere | due arresti nei boschi a Fino Mornasco

Nel cuore dei boschi di Fino Mornasco, i carabinieri e lo Squadrone Cacciatori Calabria hanno sgominato un racket di droga, arrestando due marocchini senza fissa dimora. È emerso un vero e proprio punto di smercio nascosto tra gli alberi, con droga di ogni genere e bivacchi clandestini. Un intervento che sottolinea l’importanza della lotta al traffico illecito: la sicurezza dei cittadini è il nostro obiettivo principale.

Fino Mornasco (Como), 17 giugno 2025 – Un punto di smercio in attesa dei clienti, droga di ogni genere e un bivacco scoperti dai carabinieri di Fino Mornasco, assieme allo Squadrone Cacciatori Calabria, che hanno arrestato due spacciatori, entrambi marocchini senza fissa dimora, con precedenti penali, rispettivamente di 27 anni e 23 anni. Sono stati individuati e bloccati durante la perlustrazione di una zona boschiva vicino a via Firenzuola a Fino Mornasco, dove sono stati trovati in possesso di varie sostanze stupefacenti e denaro contante: in tutto, 48,6 grammi di eroina, 20 grammi di eroina brown, 93 grammi di cocaina, 210 di hascisc e circa 280 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it