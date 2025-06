Dream Beach | grande successo per la presentazione del nuovo resort di Porto Santa Margherita

Un'onda di entusiasmo ha travolto Porto Santa Margherita durante la serata di gala dedicata a Dream Beach, il nuovo resort che trasformerà l’area dell'ex-cinema Garuda in un’oasi di relax e lusso. La presentazione ufficiale ha riscosso grande successo, attirando numerosi ospiti e appassionati desiderosi di scoprire questa innovativa realtà residenziale-turistica. Il futuro di Porto Santa Margherita si tinge di nuove prospettive: un vero e proprio punto di svolta per il territorio.

L'ex gelateria e centro commerciale "Garuda" si trasforma nel resort "Dream Beach" - l’ultima estate in cui la gelateria "Garuda" di Porto Santa Margherita, in piazzale Portesin, ha tenuto aperti i battenti risale all'ormai lontano anno 2000: i vacanzieri più assidui della località marittina, tra cui tantissimi trevigiani ma anche padovani oltre a tanti stranieri, ricorderanno le dolci sere trascorse gustando gelati artigianali e sguardi sul mare.

#Caorle – A Porto Santa Margherita il resort "Dream Beach" al posto dell'ex cinema Garuda: previsti alloggi destinati anche ai residenti Si chiama "Dream Beach" ed è il nuovo resort sostenibile che nascerà al posto dell'ex cinema Garuda a Porto Santa Margh

