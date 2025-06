Drammatico incendio a Malcontenta | Chiara Pasqual muore intrappolata nella sua abitazione

Una tragedia ha sconvolto Malcontenta, frazione di Mira, quando un incendio nella notte tra il 16 e il 17 giugno ha causato la tragica perdita di Chiara Pasqual, 67 anni. Nonostante il disperato tentativo di salvataggio, la sua vita si è spenta tra le mura della sua abitazione mansardata. La comunità piange una vita spezzata e si chiede come prevenire simili tragedie in futuro, affinché nessuno debba più affrontare un simile dolore.

Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025, una tragedia ha sconvolto la comunità di Malcontenta, frazione del comune di Mira, in provincia di Venezia. Chiara Pasqual, 67 anni, è deceduta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione mansardata, situata all’angolo tra via Lago di Bolsena e via Malcanton. L’incendio nella notte e il tentativo disperato di salvarsi. L’allarme è scattato intorno alle 3:00 del mattino, quando alcuni vicini hanno notato fumo denso uscire dall’ultimo piano dello stabile. Chiara Pasqual, che viveva sola, si sarebbe accorta delle fiamme troppo tardi. Ha provato a mettersi in salvo avvolgendosi in alcuni vestiti e rifugiandosi in una stanza diversa, probabilmente un ripostiglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it