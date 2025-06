Dragon Trainer 2 il regista anticipa che il live-action sarà diverso dalla versione animata

Preparati a un’avventura mozzafiato: il regista Dean DeBlois svela che "Dragon Trainer 2" in live-action sarà un’esperienza unica, diversa dalla versione animata. Con un tocco di novità e sorprendenti interpretazioni, il film promette di affascinare sia i fan di sempre che i nuovi spettatori. Un viaggio emozionante nel mondo dei draghi sta per prendere vita come mai prima d’ora... restate con noi per scoprire tutte le novità!

Dragon Trainer in anteprima al Best Movie Comics and Games 2025 - Il Best Movie Comics and Games 2025 si prepara a stupire con l'anteprima del live-action "Dragon Trainer", in uscita il 13 giugno.

Dragon Trainer, Mason Thames spiega come Hiccup è diverso nel live action - Mason Thames interpreta la versione live action di Hiccup in Dragon Trainer e ha spiegato in che modo la sua interpretazione differisce dall'originale animato. comingsoon.it scrive