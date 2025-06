Dpcm | 190 milioni per ridurre le disuguaglianze retributive nella Pubblica amministrazione

Un passo importante per l’equità nel settore pubblico: il nuovo Dpcm, pubblicato in Gazzetta, destina 190 milioni di euro per ridurre le disparità retributive tra le amministrazioni centrali. Con questa iniziativa, si mira a valorizzare il lavoro pubblico e promuovere un ambiente più giusto e motivante per i dipendenti. Una svolta che segna l’impegno del governo nel rafforzare la trasparenza e l’equità nel pubblico impiego.

E' stato pubblicato in Gazzetta il Dpcm che stanzia 190 milioni per ridurre le disuguaglianze retributive tra le amministrazioni centrali. Lo fa sapere il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo in una nota. "Con il decreto Pa - spiega - abbiamo stanziato 190 milioni di euro per ridurre le disuguaglianze retributive tra le amministrazioni centrali e valorizzare il lavoro pubblico". Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce la distribuzione delle risorse che saranno destinate all'incremento degli stipendi del personale. "Questi fondi - prosegue il ministro - serviranno ad aumentare le retribuzioni delle nostre persone, riconoscendo l'impegno quotidiano di chi lavora con dedizione nella Pubblica amministrazione.

