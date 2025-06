Dove vedere in tv Italia-Serbia Europei basket femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di basket femminile e vuoi seguire in diretta l’esordio dell’Italia agli Europei 2025 contro la Serbia, sei nel posto giusto. Scopri orari, programmi tv e streaming per non perderti neanche un minuto di questa emozionante sfida, ricca di storia e passione. Preparati a vivere un evento imperdibile: ecco dove e quando seguire il match!

Sempre più vicino l’esordio dell’Italia agli Europei femminili. Sarà subito confronto con la Serbia per la squadra allenata da Andrea Capobianco, ed è una sfida che tende a portare un certo numero di ricordi nella storia recente. Quattro gli incontri ufficiali da quando il Paese è diventato entità a sé stante: agli Europei del 2007 fu vittoria italiana per 64-43 nel secondo girone a Ortona, nel 2011 ci fu il 76-55 dell’Additional Round che non portò nessuna delle due nel continente. Dolorosi, invece, gli ultimi due precedenti: il quarto del 2013, dominato dall’Italia fino agli ultimi due minuti in cui la Serbia passò 85-79, e il primo incontro del 2021, che le serbe portarono a casa 86-81 all’overtime. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Serbia, Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: europei - italia - serbia - vedere

Vela: una buona Italia comincia con il piede giusto gli Europei 470 misto - Una buona Italia inizia con il piede giusto agli Europei di vela nella classe 470 misto. I Campionati Europei 2025, in corso questa settimana a Spalato, Croazia, hanno visto un'ottima prestazione dei nostri atleti.

Lorela Cubaj, Chicca Macchi e l'Italia del basket femminile che inzia gli Europei 2025. La prima fase delle azzurre al Pala Dozza di Bologna: contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19) e Lituania (21). Girone tosto. Il viaggio di Lorela Cubaj è partito da Terni. Da Vai su X

Domani scatta l’Europeo U21, l’Italia non lo vince da 21 anni: 3-0 per gli azzurrini in finale contro Serbia e Montenegro, gol di Gilardino, De Rossi e Bovo. Riconoscete gli altri campioni di quell’8 giugno 2004 entrato nella storia? Vai su Facebook

Dove vedere le partite dell’Italia agli Europei di basket femminile; Quando e dove vedere la finale Italia-Serbia; Italia - Serbia ai quarti di finale di Volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Pallavolo.

Italia Serbia in tv e streaming, dove vedere la partita degli Europei di basket - La Serbia è una squadra forte ma sono al mio sesto europeo e l’esperienza mi ha insegnato che nelle fasi ad eliminazione diretta ogni dettaglio conta e nessuno può permettersi di sottovalutare ... sport.sky.it scrive

Europeo di basket femminile 2025, quando e dove vedere il torneo in tv e in streaming - L'Italia è pronta a iniziare l'Europeo di basket femminile, in programma dal 18 al 29 giugno, andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere le partite in tv e in streaming. Segnala tag24.it