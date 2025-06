Dove vedere in tv Italia-Bulgaria Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di volley femminile e vuoi seguire in diretta l’emozionante match Italia-Bulgaria nella Nations League 2025, scopri tutte le info su orari, programmi e streaming. Mercoledì 18 giugno alle 07:30, le campionesse olimpiche affrontano la Bulgaria in una sfida cruciale considerando il loro recente record di vittorie. Preparati a vivere ogni punto e non perdere neanche un istante di questa emozionante partita!

L’Italia affronterà la Bulgaria nella giornata di mercoledì 18 giugno (ore 07.30): a Hong Kong (Cina) incomincerà la seconda settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche si presenteranno all’appuntamento dopo aver infilato quattro vittorie durante la trasferta di Rio de Janeiro e puntano a proseguire il proprio filotto, incrociando un’avversaria sulla carta inferiore ma che potrebbe riservare delle insidie. Il CT Julio Velasco ha deciso di lasciare a riposo tre big come l’opposto Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro e la schiacciatrice Myriam Sylla, che erano state protagoniste al Maracanazinho in occasione del debutto nel prestigioso torneo internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: italia - bulgaria - nations - league

Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di volley e vuoi seguire la Nazionale di Ferdinando De Giorgi nell'esordio della Volleyball Nations League 2025 contro la Bulgaria, scopri dove vedere in TV, gli orari, il programma e le opzioni streaming.

Volleyball Nations League.: Bulgaria - Italia. La cronaca live con le stats set per set Rotazione Sestetti BULGARIA: Petkov I. (centrale), Antov (opposto), Asparuhov (schiacciatore), Petkov P. (centrale), S. Nikolov (palleggiatore), A. Nikolov (schiacciatore); Bozhil Vai su Facebook

Volley, l’Italia apre la Nations League con una vittoria: Bulgaria ko, Bottolo top scorer - Vai su X

VNL: esordio vincente per l’Italia, superata la Bulgaria 3-1; Volley maschile, l'Italia di De Giorgi batte la Bulgaria 3-1 all'esordio; Bulgaria-Italia, Volley Nations League: orario e come vederla in tv e streaming.

Bulgaria-Italia, Volley Nations League: orario e come vederla in tv e streaming - Il match tra Bulgaria e Italia, valevole per la week 1, si giocherà a Quebec City in Canada, sul campo del Centre Vidéotron. Riporta corrieredellosport.it

Italia femminile di pallavolo a Hong-Kong per la Volley Nations League 2025 - Le azzurre di Julio Velasco sfideranno Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina nella Pool 5 della Volley Nations League. Come scrive sport.quotidiano.net