Dove si trova a Roma il ristorante di Elena Fabrizi la leggendaria Sora Lella

Nel cuore di Roma, sull'incantevole Isola Tiberina, si trova il ristorante di Elena Fabrizi, conosciuta come la leggendaria Sora Lella. Questo locale storico, situato in Via di Ponte Quattro Capi 16, non è solo un ristorante, ma un vero e proprio monumento alla tradizione romana e al cinema italiano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia e ogni angolo respira autenticità …

🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dove si trova a Roma il ristorante di Elena Fabrizi, la leggendaria "Sora Lella"

