Dossieraggio contro Salis e corruzione | bufera sull’ex assessore comunale di Genova Gambino FdI

Una nuova tempesta si abbatte sulla Liguria, scuotendo la politica locale con accuse di dossieraggio, corruzione e violenza. L'ex assessore Gambino, di Fratelli d’Italia, finisce al centro di un ciclone che coinvolge anche Silvia Salis, candidata e oggi sindaca di Campolargo. Un intreccio di interessi e scandalosi episodi che minacciano di ridisegnare gli equilibri regionali. La verità sta emergendo, e le indagini sono appena agli inizi.

Dossieraggio contro l’allora candidata (e oggi) sindaca del campolargo, Silvia Salis; pestaggi di persone fermate; supposta corruzione da parte di almeno quattro imprenditori al fine di ottenere agevolazioni, in cambio di regali e appoggi elettorali. Nel mirino l’ex assessore FdI Gambino. È la (rapida) sintesi della nuova bufera che si è abbattuta sulla Liguria, dopo la defenestrazione dell’ex governatore Toti. Epicentro, questa volta, non la Regione, ma il Comune di Genova, giunta Marco Bucci, dove ieri Polizia e GdF hanno effettuato numerose perquisizioni. Il nome di peso nel mirino dei pm è quello dell’ex assessore comunale alla Polizia locale Sergio Gambino, oggi consigliere comunale di Fratelli d’Italia, indagato per corruzione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it