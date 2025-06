Doppio gioco streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata della serie

Se sei curioso di scoprire cosa succederà nella quarta puntata di "Doppio gioco", non perderti questa emozionante serata! Alle 21.30 di martedì 17 giugno 2025, su Canale 5, la serie con Alessandra Mastronardi e Max Tortora torna a tenerti col fiato sospeso. Scopriamo insieme dove seguire l’episodio in streaming o in diretta TV e immergerti nei misteri di Daria e il suo mondo intrigante. Ecco tutte le opzioni a portata di mano!

. Questa sera, martedì 17 giugno 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Doppio gioco, la serie con protagonista Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Daria è una giovane donna con la preziosa abilità di “leggere” le persone: una competenza allenata dal padre attraverso il gioco del poker, sin da quando era una bambina. Proprio per questa capacità i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura affinché agganci Gemini, un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Doppio gioco streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della serie

