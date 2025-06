Doppio gioco stasera l’ultima puntata della serie con Mastronardi e Tortora

Stasera, l'ultima puntata di Doppio Gioco ci catapulta in un vortice di emozioni e scelte difficili. La protagonista Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, si troverà a dover decidere tra seguire la verità o rimanere fedele a chi l'ha ingannata, mettendo a dura prova i suoi valori. Quale sarà il finale di questa avvincente saga? Restate con noi per scoprirlo.

Seguire la verità o restare fedele a chi l'ha ingannata? Questo sarà il dilemma dinanzi alla quale si troverà Daria, la protagonista interpretata da Alessandra Mastronardi, nell'ultima puntata della serie Doppio gioco in onda questa sera su Canale 5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Doppio gioco, stasera l’ultima puntata della serie con Mastronardi e Tortora

