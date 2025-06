Doppio Gioco merita una seconda chance, perché dietro i numeri si nasconde un talento che potrebbe sorprendere chi sa guardare oltre l’Auditel. La serie di Fabula Pictures – RTI, nonostante un inizio lento, ha tutte le potenzialità per conquistare il pubblico e lasciare il segno. È il momento di credere nei nostri rinnovati protagonisti e dare loro la possibilità di emergere. E chissà, forse questa sfida non è ancora finita...

Si sa, l'Auditel governa il mondo della tv, ma talvolta sarebbe il caso di andare oltre e rendersi conto che alcuni titoli meritano fiducia, impegno e pazienza per poter emergere. E' il caso di Doppio Gioco, che si conclude questa sera su Canale 5 e il cui futuro, purtroppo, non sembra affatto roseo. La serie Fabula Pictures – RTI ha infatti registrato nelle prime tre puntate una media di share del 12.13%, partendo da un già tipiedo 13.2% e crollando fino al 10.6%. Un risultato per niente in linea con il valore del prodotto, che abbiamo definito la miglior serie Mediaset della stagione e che ha permesso a Max Tortora di tirare fuori corde nuove e sorprendenti.