Doppio Gioco finisce stasera su Canale 5 la serie con Alessandra Mastronardi | anticipazioni dell' ultima punta

Stasera su Canale 5 si conclude l'emozionante saga di Doppio Gioco, la serie con Alessandra Mastronardi che ha tenuto milioni di telespettatori con il fiato sospeso. Tra colpi di scena e rivelazioni sorprendenti, i protagonisti sono ormai alla resa dei conti. Non perdete l’ultima puntata, dove tutto sarà deciso e il mistero finalmente svelato. La suspense raggiunge il suo apice: il finale vi lascerà senza parole.

Ultimi colpi di scena per la serie thriller con Alessandra Mastronardi e diretta da Andrea Molaioli: Daria, Gemini ed Ettore a un passo dalla verità . La resa dei conti è arrivata. Stasera, martedì 17 giugno 2025 in prima serata su Canale 5 va in onda l'ultima attesissima puntata di Doppio gioco, la serie thriller diretta da Andrea Molaioli che ha saputo intrecciare drammi personali, misteri del passato e un'indagine ad alta tensione contro un potente Cartello criminale. Al centro, il trio formato da Daria, Gemini ed Ettore, pronti ad affrontare segreti, verità nascoste e scelte irreversibili. Ultimo episodio di Doppio gioco: segreti rivelati e legami spezzati Con un intreccio costruito sul filo della tensione, il finale promette di chiudere il cerchio intorno al passato di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Doppio Gioco, finisce stasera su Canale 5 la serie con Alessandra Mastronardi: anticipazioni dell'ultima punta

