Doppio colpo Napoli attacco da scudetto per Conte | i tifosi sognano

Il Napoli si prepara a sfidare il campionato con rinnovata grinta e ambizione, puntando al massimo risultato. Dopo aver annunciato la conferma di Antonio Conte sulla panchina, i partenopei hanno già messo a segno due colpi importanti, come Marianucci e De Bruyne, rafforzando il reparto offensivo. I tifosi sognano in grande: il doppio acquisto potrebbe essere il primo passo verso uno scudetto storico. La sfida è aperta, e il sogno continua...

Il Napoli è letteralmente scatenato sul calciomercato e ora tenta un doppio colpo dopo quelli di Marianucci e De Bruyne Il Napoli ha già lanciato segnali fortissimi alle rivali per lo Scudetto. La conferma di Antonio Conte sulla panchina dopo le voci su un possibile addio è stato il primo tassello, senza dimenticare però i primi due colpi già messi a referto in sede di calciomercato dai partenopei. Luca Marianucci e Kevin De Bruyne sono solamente i primi di una lunga lista di innesti che Aurelio De Laurentiis ha promesso al tecnico per farlo restare, una sorta di rassicurazione su quelli che sono gli obiettivi della squadra campione d'Italia.