doppio appuntamento per gli amanti del mare e della natura

Se sei un appassionato di mare e natura, non puoi perderti questo doppio appuntamento di sabato: una suggestiva navigazione in barca con aperitivo al tramonto e un'avventurosa escursione in kayak tra le calette del Conero. Due esperienze uniche per immergersi nella bellezza selvaggia e rilassante di questa meravigliosa regione. Preparati a vivere momenti indimenticabili tra mare, natura e relax.

Doppio evento imperdibile per gli amanti del mare e della natura sabato. Il primo 'Conero in barca' con aperitivo al tramonto, organizzato da Traversata delle Marche. Il secondo è 'Giro del monte', escursione in kayak, appuntamento a cura di Conerostyle Windsurf & Surf School. 'Conero in barca' (dalle ore 18.30 alle 21.30) partirà dal porto di Numana e raggiungerà la Baia di Portonovo, tra le splendide calette sotto le falesie del Conero (per informazioni e prenotazioni 3278576083, tramite WhatsApp). Prevista soste bagno alla Spiaggia dei Gabbiani, Portonovo o Sirolo. Il 'Giro del monte prevede due partenze (ore 9 e ore 14) da Portonovo.

