Una pagina di cronaca che scuote il mondo del calcio milanese: Andrea Beretta e Luca Lucci, ex capi ultrà di Inter e Milan, sono stati condannati a dieci anni nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva. Un verdetto che mette in luce le ombre dietro lo spettacolo sportivo, mentre decine di tifosi si radunano sperando in un cambiamento. La vicenda si chiude con una sentenza pesante, ma apre anche numerosi interrogativi sul futuro del tifo organizzato.

Andrea Beretta e Luca Lucci, rispettivamente ex capi ultrà di Inter e Milan, sono stati condannati a dieci anni nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva sul tifo milanese. A pronunciare la sentenza per loro e altri 14 imputati è stata la giudice Rossana Mongiardo. Fuori dal palazzo che ospita l’aula bunker, vicino al carcere di San Vittore, decine di tifosi hanno attesa la pronuncia. Secondo i pm Sara Ombra e Paolo Storari, Lucci è il mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli, oltre a essere considerato il vertice di un’associazione a delinquere finalizzata ad aggressioni ed estorsioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Doppia Curva, condanna a dieci anni per gli ex capi ultrà di Milan e Inter

