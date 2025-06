Dopo un duro confronto la Roma si separa dal ds Ghisolfi | al suo posto in pole Massara

Dopo un acceso confronto, la Roma annuncia la separazione dal DS Ghisolfi, sostituito da Massara in pole position. Alla radice di questa decisione, ci sono tensioni sulla gestione del caso Svilar, rapporti deteriorati con alcuni procuratori e il mancato trasferimento di Angelino. È l’inizio di una nuova fase per i giallorossi, che punta a rinvigorire il progetto sportivo e ripartire con rinnovato slancio.

Alla base del divorzio la gestione del caso Svilar, il rapporto incrinato con alcuni procuratori e la mancata cessione di Angelino.

Calciomercato.com – Gazzetta – Inter, duro confronto Inzaghi-Frattesi: "Perché non mi hai fatto entrare" | Primapagina - Il calciomercato non è solo affari, ma anche emozioni che esplodono in campo e fuori. Il recente confronto tra Inzaghi e Frattesi segna un punto cruciale per l'Inter: il giovane talento chiede spiegazioni sul suo utilizzo.

Dopo un duro confronto, la Roma si separa dal ds Ghisolfi: al suo posto in pole Massara; Riforma della giustizia e separazione carriere, duro scontro tra il procuratore di Bari Rossi e il viceministro Sisto.

Vanoli il duro confronto con la squadra prima della Roma: il retroscena - Toro.it - Come svelato dalla testata, prima del match con la Roma l'allenatore ha avuto un acceso confronto con i giocatori che ha incrinato definitivamente il rapporto tra Vanoli e i granata.

Roma, tra Fonseca e giocatori duro confronto. La squadra si schiera con il team manager Gombar - La Roma, questa mattina a Trigoria, ha avuto un lungo e duro confronto con Paulo Fonseca, durato oltre un'ora e che ha fatto slittare l'allenamento inizialmente previsto per le 11.