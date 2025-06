Dopo nove anni non ancora consegnata la caserma dei carabinieri di Manoppello Di Marco Pd chiede certezze

Dopo nove anni di attesa, la caserma dei Carabinieri di Manoppello resta ancora un miraggio. Marco PD solleva con fermezza il problema, chiedendo certezze su una struttura fondamentale per la sicurezza locale. La cittadinanza merita risposte chiare e tempi definiti, soprattutto in un contesto in cui altri comuni, come Loreto Aprutino, hanno già fatto passi avanti. È ora di fare chiarezza e accelerare i lavori, perché la sicurezza non può aspettare.

Per una nuova caserma dei carabinieri riconsegnata dopo otto anni di attesa, quella di Loreto Aprutino, un'altra per la quale una data certa sul quando tornerà nella disponibilità dell'arma, non si hanno notizie. E' quella di Manoppello e a chiedere nuovamente conto dei tempi, visto che la si.

