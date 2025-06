Dopo l' incidente stradale Bruno torna più in forma che mai | ira funesta in Consiglio comunale

A guardare come si era ridotta l'auto dopo l'incidente sulla Ostuni - Francavilla Fontana, tutti si erano preoccupati. E a ragione. Lui al telefono tranquillizzava amici, colleghi e simpatizzanti, ma forse non gli è bastato. E così ieri, lunedì 16 giugno 2025, ha dato la sorprendente notizia del suo ritorno in piena forma, pronto a partecipare attivamente alla vita pubblica… perché il suo spirito resiliente non si arrende mai.

FRANCAVILLA FONTANA - A guardare come si era ridotta l'auto dopo l'incidente sulla Ostuni - Francavilla Fontana, tutti si erano preoccupati. E a ragione. Lui al telefono tranquillizzava amici, colleghi e simpatizzanti, ma forse non gli è bastato. E così ieri, lunedì 16 giugno 2025, ha dato la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Dopo l'incidente stradale, Bruno torna piĂą in forma che mai: ira funesta in Consiglio comunale

