Dopo la strage del Dreamliner Air India cancella in extremis un altro volo per Londra

Dopo la drammatica tragedia del Dreamliner, Air India reagisce prontamente sospendendo un altro volo verso Londra, rafforzando i controlli sui Boeing 787-8. Ad Ahmedabad, un secondo velivolo è stato fermato in extremis, segnando un momento di grande tensione nel settore aeronautico. Le autorità indiane intensificano le verifiche, dimostrando come la sicurezza rimanga la priorità assoluta. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo per garantire la fiducia dei passeggeri?

Un secondo Boeing 787-8 è stato fermato ad Ahmedabad. Le autorità indiane rafforzano i controlli sui Dreamliner dopo il tragico incidente del 12 giugno.

