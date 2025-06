Dopo il Gay pride a che ora è la manifestazione del Pd contro Putin e Khamenei?

Dopo il vibrante Gay Pride, alle ore 15:00 si svolgerà la manifestazione del Pd contro Putin e Khamenei, un momento di forte testimonianza politica e solidarietà. Mentre alcuni preferiscono affidarsi all’astrologia o alle teorie più stravaganti per spiegare il mondo, Antonio Pascale ci ricorda che “un oroscopo al giorno toglie da dosso la fatica dell’analisi.” Comprendere la realtà richiede impegno: ecco perché è fondamentale non lasciarsi sopraffare dalla pigrizia intellettuale.

Al direttore - Interrogandosi sull’entusiasmo dei nostri concittadini per l’astrologia, il terrapiattismo e le teorie del paleocontatto, Antonio Pascale osserva che “un oroscopo al giorno toglie da dosso la fatica dell’analisi” (“Ignoranza felice”, Il Foglio, 14-15 giugno). E in effetti comprendere il mondo è sempre stato faticoso, soprattutto se si è un po’ pigri. Immanuel Kant scriveva che la pigrizia intellettuale è tra i motivi per cui in molti rimangono volentieri “minorenni a vita” (“Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?”, 1784). Non c’è dunque da sorprendersi che nel nostro paese fiorisca la pseudoscienza: siamo la dolce Italia degli eterni bambini, dove il 48 per cento degli studenti delle superiori non raggiunge gli obiettivi di apprendimento in matematica (Censis, 2024) e in cui un terzo degli adulti è analfabeta funzionale (Ocse, 2024). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it