Dopo i lavori un tratto di via Alvino torna alla città Il vicesindaco | Abbiamo rispettato i tempi

Dopo mesi di impegno e dedizione, via Ernesto Alvino torna sotto il controllo della città, restituendo un importante tassello al centro di Lecce. Il primo lotto dei lavori di riqualificazione si è concluso ieri, valorizzando ulteriormente la zona dell’Anfiteatro Romano. Un risultato che dimostra come, rispettando i tempi stabiliti, le opere pubbliche possano trasformare e migliorare la nostra comunità. Il futuro della città inizia da qui.

LECCE – Un tratto di via Ernesto Alvino, nel cuore di Lecce, torna ad essere della città. È stato completato nella giornata di ieri il primo lotto degli interventi nella strada che costeggia l’Anfiteatro romano, a ridosso di Piazza Sant’Oronzo. I lavori pubblici di riqualificazione hanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dopo i lavori un tratto di via Alvino torna alla città. Il vicesindaco: “Abbiamo rispettato i tempi”

In questa notizia si parla di: lavori - tratto - alvino - torna

L'ecomostro di via Tiro a Segno verrà recintato, pronti a partire i lavori: un tratto di strada sarà chiuso - L’ecomostro di via Tiro a Segno sta per essere recintato e i lavori prenderanno il via a breve. Nonostante un ritardo di quasi un mese rispetto ai piani iniziali, domani inizierà la recinzione dell'edificio, preludio all'abbattimento e alla riqualificazione della zona.

Dopo i lavori un tratto di via Alvino torna alla città. Il vicesindaco: “Abbiamo rispettato i tempi”; Lecce, riapre un tratto di via Alvino: I tempi sono stati rispettati; Lavori stradali, riaperti viale Leopardi (circonvallazione) e il primo tratto di via Verdi (centro storico).

Dopo i lavori un tratto di via Alvino torna alla città. Il vicesindaco: “Abbiamo rispettato i tempi” - Completato nella giornata di lunedì il primo lotto degli interventi previsti nell’area di Piazza Sant’Oronzo. Segnala lecceprima.it

Lecce, riapre un tratto di via Alvino: “I tempi sono stati rispettati” - Ieri è stato completato il primo lotto dei lavori di rifacimento di via Alvino, nella parte che si affaccia direttamente sull'anfiteatro romano di ... corrieresalentino.it scrive