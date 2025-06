Dopo i disordini Starmer punta il dito contro gli stranieri che non si integrano

Dopo le proteste in Irlanda del Nord, Sir Keir Starmer cambia rotta e punta il dito contro gli stranieri che non si integrano, con un focus particolare sui rom come esempio negativo. Questa posizione suscita molte polemiche e riflessioni sulla gestione delle tensioni sociali e sull’integrazione nel Regno Unito. Scopriamo insieme le implicazioni di questa presa di posizione e il suo impatto sulla politica e sulla società britannica.

Le proteste in Irlanda del Nord hanno costretto il premier inglese a una svolta. Ora per lui i rom sono un esempio negativo.

In Inghilterra la controffensiva pro-immigrati nelle piazze e dal governo.

Disordini nel Regno Unito, Musk soffia sul fuoco e si scontra con Starmer - parlando con la Bbc ha puntato il dito contro le piattaforme social, colpevoli di diffondere disinformazione ... Come scrive lettera43.it

Starmer, 'non abbassiamo la guardia sui disordini' - che la notte scorsa non c'è stata la temuta nuova ondata di disordini nel Regno Unito. Si legge su ansa.it