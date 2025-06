Dopo 41 anni di servizio va in pensione il maresciallo Altavilla sopravvissuto all’attentato di Nassiriya

Dopo 41 anni dedicati alla divisa e al servizio del Paese, il maresciallo Antonio Altavilla si congeda dall'Arma dei Carabinieri, lasciando un’eredità di coraggio e dedizione. La sua storia non è solo un esempio di fedeltà, ma anche un ricordo indelebile di uno dei momenti più drammatici della nostra storia militare: l’attentato di Nassiriya. È un addio che lascia un segno profondo, simbolo di sacrificio e resilienza.

È un addio al servizio attivo che lascia un segno profondo quello del maresciallo Antonio Altavilla, che dopo 41 anni nella grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri ha raggiunto il traguardo della pensione. Ma la sua non è una storia come tante. Il suo nome è legato a uno dei capitoli più tragici e dolorosi della recente storia militare italiana: l’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003. Quel giorno, Altavilla — all’epoca Appuntato Scelto — si trovava in Iraq, impegnato in una missione di pace. Un attentato suicida colpì la base italiana, uccidendo 19 connazionali, di cui 12 carabinieri. Lui rimase gravemente ferito, ma sopravvisse. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it