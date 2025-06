Donna uccisa nel Salentofermato figlio

Una tragedia scuote il cuore del Salento: a Racale, una donna di 52 anni viene trovata senza vita, vittima di un violento attacco. Il sospetto ricade sul figlio 21enne, subito fermato dai Carabinieri e interrogato. Un caso che sconvolge la comunitĂ e solleva interrogativi sulla fragile linea tra dolore e follia. La veritĂ si farĂ luce nelle prossime ore, mentre il dolore di questa perdita resta indelebile.

16.25 Una donna di 52 anni è stata trovata morta in casa a Racale, nel Salento. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata uccisa a colpi di accetta. Il figlio 21enne, che viveva con lei e sospettato del delitto, è stato rintracciato dai Carabinieri a Racale ed è stato fermato. Il giovane è stato portato in caserma per essere interrogato. La vittima sarebbe stata colpita con l'accetta alla testa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

