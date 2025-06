Donna uccisa in casa dal figlio a coltellate | tragedia a Racale in Salento

Una tragica tragedia scuote Racale, nel Salento, dove una donna è stata uccisa dal proprio figlio durante un violento litigio familiare. Nonostante i tentativi di soccorso del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Un dramma che mette in luce le tensioni e le fragilità all’interno delle mura domestiche. Per approfondire questa vicenda sconvolgente, continua a leggere.

Per la vittima inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto. Secondo una primissima ricostruzione, il detto sarebbe scaturito tutto da una lite in famiglia tra madre e figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figlio - donna - uccisa - casa

