Donna uccisa con un’accetta in casa a Racale Lecce | fermato il figlio dai carabinieri

Una tragedia scuote Racale, Lecce: una donna di 53 anni, Teresa Sommario, è stata brutalmente uccisa in casa dal proprio figlio, Filippo Manni, 21 anni, che l’ha colpita alla testa con un’accetta. Dopo il gesto, il giovane si è dato alla fuga, ma è stato subito fermato dai carabinieri. La comunità è sconvolta di fronte a un episodio così drammatico, che lascia ancora molte domande senza risposta.

Una donna è stata uccisa in casa a Racale (Lecce). Fermato il figlio che l’ha colpita alla testa con un’accetta. Dopo l’omicidio il giovane era fuggito ed era ricercato dai carabinieri. La vittima si chiamava Teresa Sommario, di 53 anni, nata in Germania e residente a Racale dove viveva col figlio, Filippo Manni, di 21 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato il giovane, per motivi ancora sconosciuti, a colpirla alla testa. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della Casarano e del nucleo investigativo di Lecce. Il giovane si aggirava per il paese e sembra che sia stato un passante a notarlo e a segnalare la sua presenza ai militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna uccisa con un’accetta in casa a Racale (Lecce): fermato il figlio dai carabinieri

