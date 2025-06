Donna si presenta in ospedale a Crotone i medici capiscono che viveva un inferno familiare | marito arrestato

In un gesto di coraggio, una donna si presenta in ospedale a Crotone, svelando un doloroso segreto: un inferno familiare. La scoperta, resa possibile dal Codice Rosso e dalla collaborazione tra istituzioni, ha portato all’arresto del marito per maltrattamenti. Un messaggio forte che dimostra come la tutela delle vittime possa fare la differenza e accendere una speranza di rinascita.

Un uomo arrestato a Crotone per maltrattamenti in famiglia. La violenza scoperta grazie al Codice Rosso e alla collaborazione delle istituzioni.

