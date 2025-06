Donna non vedente lasciata a piedi dal bus sostitutivo Si è vista negare ogni supporto inaccettabile

Un episodio che mette in luce le criticità del trasporto pubblico e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Una donna non vedente, lasciata a piedi senza supporto, denuncia un grave disservizio sulla tratta Lecco-Tirano. È inaccettabile che, in un Paese civile, si verifichino simili episodi di abbandono e mancanza di assistenza. È giunto il momento di chiedere interventi concreti per garantire un servizio dignitoso e inclusivo per tutti.

"Disabili visivi abbandonati nel marasma del blocco ferroviario. Una donna cieca non ha ricevuto la dovuta assistenza nel salire sui bus sostitutivi a Colico ed è così rimasta a piedi. Inaccettabile". La pubblica denuncia sul disservizio registrato nella tratta Lecco-Tirano, con bus sostitutivi.

Non vedente lasciata a piedi dal bus perché ha un cane guida - È la brutta disavventura in cui è incappata giovedì scorso Jolanta Kramarz, una donna polacca in attesa ... Secondo fanpage.it