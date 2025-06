Donazione speciale in memoria di Piri Installato il 45esimo defibrillatore a Bibbiena

In un gesto di profonda amicizia e solidarietà, i cittadini di Soci, nel comune di Bibbiena, hanno celebrato la memoria di Ferdinando, conosciuto come Piri, installando il 45° defibrillatore. Non è stata la morte a chiudere questa storia, bensì il cuore generoso di amici uniti dalla voglia di fare del bene. Questa donazione speciale testimonia che l’amicizia può trasformare il dolore in un dono prezioso per tutta la comunità.

