Donazione di sangue i militari di Strade Sicure rispondono all’appello

In un gesto di grande solidarietà, i militari dell’Operazione “Strade Sicure” a Firenze hanno risposto con entusiasmo all’appello di Donatorinati, partecipando a due giornate di raccolta di sangue al Centro Trasfusionale di Careggi. Questa iniziativa dimostra come il senso civico e la collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni possano unire le forze per un obiettivo comune: salvare vite e rafforzare il tessuto sociale durante l’estate.

Firenze, 17 giugno 2025 – L'adesione dei militari dell'Operazione "Strade Sicure" all'associazione Donatorinati ha fatto nascere una sinergia che non è solo quella della sicurezza a Firenze, ma anche quella della solidarietà. Venerdì 13 e lunedì 16 giugno raccolta straordinaria di sangue al Centro Trasfusionale di Careggi a cui hanno partecipato i militari dell'operazione Strade Sicure, raccogliendo l'appello di Donatorinati. Nel periodo estivo il servizio sanitario va in sofferenza perché ciclicamente l'estate è la stagione in cui il livello delle donazioni si affievolisce. La grande richiesta di sangue e la continua emergenza che ci segnalano i centri trasfusionali ha indotto l'associazione a organizzare una giornata di sensibilizzazione.

