Donald Trump venti di guerra sull’Iran e attacco al giornalista conservatore Tucker Carlson

La tensione tra Washington e Teheran si infiamma, con Donald Trump che chiede l’evacuazione di Teheran e abbandona il G7 per concentrarsi sulla crisi israelo-iraniana. Nel frattempo, si susseguono accuse e scontri di propaganda, come l’attacco al giornalista conservatore Tucker Carlson. Quali scenari si delineano all’orizzonte in questa intricata partita geopolitica? La risposta si cela nelle mosse dei principali attori internazionali, pronti a plasmare il futuro della regione.

La tensione è alle stelle tra Washington e Teheran. Non solo Donald Trump ha chiesto l’evacuazione della capitale iraniana ma ha anche lasciato in anticipo il G7 in Canada per occuparsi specificamente della crisi tra Israele e il regime khomeinista. “L’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l’Iran non può avere un’arma nucleare. L’ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”, ha dichiarato Donald Trump su Truth alcune ore fa. Poco prima, il presidente americano aveva platealmente smentito Emmanuel Macron, sostenendo di non aver lasciato prima il G7 per mediare un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Donald Trump, venti di guerra sull’Iran e attacco al giornalista conservatore Tucker Carlson

