Donald Trump su Truth | Iran si arrenda Leader Supremo sotto tiro

In un messaggio deciso, Donald Trump lancia un avvertimento contundente all'Iran attraverso Truth: "Resa incondizionata". Con tono diretto e determinato, l'ex presidente rivela di conoscere la posizione del Leader Supremo, definendolo un bersaglio facile ma al sicuro. La sua attenzione è rivolta a fermare i lanci di missili contro civili e forze statunitensi, annunciando che la pazienza sta per finire. La tensione tra le potenze si fa sempre più palpabile, mentre il mondo osserva attentamente.

"Resa incondizionata": lo scrive in maiuscolo Donald Trump su Truth, chiedendo quindi all' Iran di arrendersi senza condizioni. "Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto 'Leader Supremo' - aggiunge Trump -. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro. Non lo elimineremo (non lo uccideremo!), almeno non per ora. Ma non vogliamo che i missili vengano lanciati contro i civili o i soldati americani. La nostra pazienza sta per esaurirsi. Grazie per l'attenzione!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net