Donald Trump lascia il G7 | Devo tornare il prima possibile Cedete anche voi quello che vedo io

Donald Trump lascia il G7 in modo improvviso, sottolineando l’urgenza di tornare negli Stati Uniti a causa delle tensioni crescenti tra Israele e Iran. Rispondendo ai giornalisti, ha commentato: “Devo tornare il prima possibile”, lasciando intuire l’importanza strategica della sua presenza in un momento così delicato. La decisione accende i riflettori su una geopolitica sempre più complessa e in rapido movimento.

"Devo tornare il più presto possibile ". Lo ha detto Donald Trump rispondendo ai reporter che gli avevano chiesto il motivo della sua partenza anticipata durante la foto di gruppo del G7. "Probabilmente vedete anche voi quello che vedo io", ha aggiunto, un riferimento all'escalation della guerra tra Israele e Iran. "Vorrei poter rimanere per domani, ma loro capiscono", ha aggiunto.

