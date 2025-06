Don Benzi costruttore di ponti a 100 anni dalla nascita

Celebrare i 100 anni di don Oreste Benzi significa rendere omaggio a un vero costruttore di ponti, capace di unire cuori e menti con dedizione e umiltà. In questa occasione speciale, numerose iniziative si susseguono per ricordare il fondatore della Comunità Papa Giovanni, un esempio di amore e impegno sociale. Un viaggio tra memoria e speranza, per continuare a costruire ponti di solidarietà e fratellanza.

100 anni dalla nascita di don Oreste Benzi. Numerose le iniziative in occasione di questo anniversario per ricordare il fondatore della Comunità Papa Giovanni. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Don Benzi, costruttore di ponti a 100 anni dalla nascita

In questa notizia si parla di: benzi - anni - nascita - costruttore

Min. Antonio Tajani apre l'evento “don Oreste #Benzi: costruttore di ponti per la giustizia e la solidarietà". Interventi anche del Segretario di Stato Santa Sede, Card. Parolin, e del Presidente di Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Matteo Fadda. Segui Vai su Facebook

Min. @Antonio_Tajani all'evento “don Oreste #Benzi: costruttore di ponti per la giustizia e la solidarietà". Interventi anche del Segretario di Stato Santa Sede, Card. Parolin e del Presidente di @apg23_org, Matteo Fadda. Segui la diretta https://youtube.co Vai su X

Il Ministro Tajani apre l’evento “Don Oreste Benzi: Costruttore di Ponti per la Giustizia Globale e la Solidarietà”; Don Oreste Benzi: Costruttore di Ponti per la Giustizia Globale e la Solidarietà; Parolin: la Santa Sede in prima linea per il disarmo nucleare.

Don Oreste Benzi, testimone e profeta. Tavola rotonda a cent’anni dalla nascita - Alla tavola rotonda – moderata da Lucia Bellaspiga, giornalista di Avvenire – interverranno il vescovo di P ... Riporta difesapopolo.it

Don Benzi, cent’anni di carità e amore - Si apriranno il 14 settembre a Rimini le celebrazioni per il Centenario della nascita di don Oreste Benzi, figura emblematica ... Scrive ilrestodelcarlino.it