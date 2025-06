Dominiamo i cieli dell’Iran

In un momento di tensione senza precedenti, il mondo guarda con apprensione ai cieli dell’Iran e alle sfide che si intrecciano sul fronte geopolitico. Benyamin Netanyahu, al suo quarto giorno di guerra, lancia un messaggio di determinazione e speranza, paragonando lo spirito israeliano a quello degli inglesi di fronte ai nazisti. Le parole di Churchill riecheggiano ancora: le democrazie devono restare vigili e uniti per dominare i cieli della storia.

di Aldo Baquis TEL AVIV Al quarto giorno di guerra Benyamin Netanyahu ha detto alla Nazione che " Israele è lanciato verso la vittoria e che anche in Iran se ne rendono conto". Di fronte al pericolo nucleare di Teheran gli israeliani "hanno dato prova di uno spirito fortissimo, proprio come gli inglesi di fronte ai nazisti". In questo contesto ha menzionato una frase attribuita a Winston Churchill, secondo cui "le democrazie possono assopirsi, ed allora occorre dare loro la sveglia". E ciò è quanto lui, al pari dello statista britannico, avrebbe fatto ordinando l'attacco all' Iran "allo scoccare dell'ultimissima ora".

