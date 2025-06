Domenica Magica al Museo | l' illusione prende vita tra le nostre illusioni

misteri e meraviglie, sfidando i sensi e stimolando la fantasia. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire il potere dell’illusione e lasciarsi stupire da un mondo dove tutto diventa possibile. Venite a vivere questa domenica magica e lasciatevi trasportare dall’incanto!

Domenica 22 giugno, il Museo Illusioni Verona si trasforma in un luogo incantato dove arte e magia si incontrano per regalare un’esperienza unica a grandi e piccoli. Tra le sale del museo, prenderà vita un evento speciale con l’illusionista, che condurrà il pubblico in un viaggio sorprendente tra. 🔗 Leggi su Veronasera.it