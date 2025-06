Domenica 22 giugno la giornata del Sentiero Italia con i volontari del Cai di Sansepo lcr o e Arezzo

Domenica 22 giugno, unisciti alla grande giornata del Sentiero Italia con i volontari del Cai di Sansepolcro e Arezzo! Un’occasione unica per scoprire il cuore dell’escursionismo italiano, partecipando a dimostrazioni aperte a tutti su come si mantengono i tracciati. Il Sentiero Italia, lunga 8.000 km, è un progetto che unisce paesaggi mozzafiato e passione: vieni a contribuire a preservarlo e a vivere un’esperienza indimenticabile, perché ogni passo conta!

Arezzo, 17 giugno 2025 – Domenica 22 giugno la giornata del Sentiero Italia con i volontari del Cai di Sansepo lcr o e Arezzo Dimostrazione aperta a tutti su come si mantengono i tracciati. Ogni anno il Cai al lavoro su duemila km di percorsi Il Sentiero Italia è uno dei progetti più ambiziosi e affascinanti nel panorama dell’escursionismo italiano. Un percorso che attraversa l’intera Penisola, ottomila chilometri dalla Sicilia alle Alpi, nato grazie al supporto delle numerose sezioni del Club Alpino Italiano, istituzione storica che da oltre un secolo si dedica alla promozione della cultura montana e alla tutela dell’ambiente alpino e appenninico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica 22 giugno la giornata del Sentiero Italia con i volontari del Cai di Sansepo lcr o e Arezzo

In questa notizia si parla di: giugno - sentiero - italia - arezzo

Domenica 22 giugno giornata del Sentiero Italia con il Cai aretino Vai su Facebook

Così si mantengono i sentieri tracciati: una giornata coi volontari del Cai; Linea Verde Sentieri Estate-Speciale cammini; Il Cammina Italia CAI 2019 arriva in Toscana.

Domenica 22 giugno la giornata del Sentiero Italia con i volontari del Cai di Sansepo lcr o e Arezzo - Dimostrazione aperta a tutti su come si mantengono i tracciati. Riporta lanazione.it

Arezzo, biglietti per il Saracino di notte. Mercoledì 11 giugno è il Click Day - Quindici giorni alla Giostra del Saracino e da mercoledì 11 giugno scatta la vendita dei biglietti per la 147esima edizione in programma sabato 21 giugno alle 21. Si legge su corrierediarezzo.it