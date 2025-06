Domani scatta la maturità | Più ansia da insegnante

Domani si apre un nuovo capitolo per migliaia di studenti italiani: la maturità 2024. Ma, sorprendentemente, il sindaco Nicoletta Fabio confessa di provare più ansia da docente che da studente, rivivendo le emozioni di un tempo e riflettendo sul ruolo di chi trasmette sapere. È un momento di grande responsabilità e tensione, ma anche di orgoglio e di crescita, perché ogni esame rappresenta...

"Più in ansia da docente che da studente", così il sindaco Nicoletta Fabio ricorda la sua 'maturità' - l'esame scatterà domani con il primo scritto in contemporanea in tutte le scuole superiori d'Italia –. Vissuta nel tempo in due posizioni diverse, entrambe comunque da 'esaminata', per le competenze acquisite sul banco prima e per quelle trasmesse dalla cattedra poi. Nicoletta Fabio, prima che sindaco, è insegnante di italiano, latino e storia al liceo delle Scienze umane Piccolomini di Siena. La sua maturità? Preoccupazione o liberazione? "Un passaggio necessario. Non parlerei di paura né preoccupazione, anche se non ne ho un bel ricordo.