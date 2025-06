Domani comincia la Maturità | oltre 11mila gli studenti casertani

Domani, con l'inizio della Maturità, oltre 11.490 studenti casertani si preparano a vivere uno dei momenti più significativi della loro vita scolastica. La prima prova di italiano, tradizionale e carica di emozione, sarà il banco di prova per mettere alla prova le competenze acquisite. La traccia, elaborata dal Ministero, inviterà gli studenti a riflettere su temi attuali e universali, segnando l'inizio di un percorso che li porterà verso il loro futuro.

Parte domani (18 giugno) l’esame di Stato per 11.490 studenti casertani, di cui 11.289 candidati interni e 201 privatisti. Come da tradizione, si inizia con la prima prova scritta, il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. La traccia, elaborata dal Ministero, sarà scelta tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Domani comincia la Maturità: oltre 11mila gli studenti casertani

In questa notizia si parla di: studenti - casertani - comincia - maturità

'Ragazzi in aula', studenti casertani protagonisti in consiglio regionale - Gli studenti dell’Istituto tecnico “Guido Carli” di Casal di Principe sono stati protagonisti di un momento storico nel Consiglio Regionale della Campania, con l’approvazione della proposta di legge del progetto “Ragazzi in Aula”.

Domani comincia la Maturità: oltre 11mila gli studenti casertani; Maturità, 12735 studenti casertani ai nastri di partenza.