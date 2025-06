Domani al via la maturità per oltre 500mila studenti Tutte le novità

Domani si aprono le porte della Maturità 2024, coinvolgendo oltre 500.000 studenti pronti a scrivere il proprio futuro. L'esame, fedele alle novità introdotte, prevede due prove nazionali e un colloquio multidisciplinare, con requisiti aggiornati per l’ammissione. È il momento di scoprire tutte le novità e prepararsi al meglio per questa importante sfida!

AGI – Domani, mercoledì 18 giugno, alle ore 8:30, oltre 500.000 studenti inizieranno l'esame di Maturità, confermando l'impianto del 2024: due prove scritte a carattere nazionale, colloquio multidisciplinare con commissari interni ed esterni. Ma ci sono anche novità importanti. Requisiti per l'ammissione all'esame. Per essere ammessi all'esame di Stato, gli studenti devono aver: partecipato alle prove Invalsi;. svolto le ore minime previste di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), l'ex alternanza scuola-lavoro. Questa norma, introdotta dalla 'Buona scuola' di Renzi, entra in vigore quest'anno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Domani al via la maturità per oltre 500mila studenti. Tutte le novità

In questa notizia si parla di: studenti - maturità - oltre - novità

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

Mercoledì 18 giugno prende il via l’esame di Maturità. Oltre 500mila studenti sono chiamati a due prove scritte e all'orale per la fine del ciclo delle scuole superiori Vai su X

A poche ore dall'esame di maturità che vedrà impegnati 524.415 studenti, i maturandi cominciano a valutare il "piano B", qualora le cose si mettessero male. Il 19% - quasi uno su cinque - oltre ai libri e agli appunti, in queste ore si sta attrezzando con strateg Vai su Facebook

Domani al via la maturità per oltre 500mila studenti. Tutte le novità; Al via domani gli esami di maturità per oltre 500mila studenti; Da domani al via gli esami di Maturità 2025 per oltre mezzo milione di studenti: le novità.