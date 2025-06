Dolph Lundgren interprete di He-Man anticipa un ruolo segreto in Masters of the Universe

Dolph Lundgren, iconico interprete di He-Man, svela un ruolo “segreto” nel nuovo film di Masters of the Universe prodotto da Amazon MGM Studios. Mentre le riprese si sono concluse e le prime foto dal set fanno il giro del web, l’attore anticipa un’inedita sorpresa che lascerà i fan senza fiato. Con un cast ricco di sorprese e costumi eccezionali, il ritorno sullo schermo promette di rivoluzionare questa amatissima saga. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli.

Le riprese del nuovo film live-action Masters of the Universe di Amazon MGM Studios si sono recentemente concluse, e diversi membri del cast principale e secondario hanno condiviso foto del dietro le quinte con anticipazioni dei rispettivi costumi. Questa ultima versione della classica serie animatalinea di giocattoli presenta un cast variegato e molti personaggi (alcuni dei quali devono ancora essere annunciati), e sembra che potremmo vedere anche un’apparizione dell’He-Man originale live-action, Dolph Lundgren. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

