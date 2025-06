Dolore per la scomparsa di Federico Varacalli consigliere del M5S | il cordoglio della politica torinese

Federico Varacalli, consigliere del Movimento 5 Stelle in circoscrizione 4, ci ha lasciato lasciando un vuoto incolmabile nella politica torinese. La sua passione, dedizione e umanità andavano ben oltre il ruolo istituzionale, rendendolo una figura amata e stimata da colleghi e cittadini. È una giornata di profondo dolore per tutta la comunità , che si stringe nel ricordo di un uomo che ha sempre combattuto con integrità e entusiasmo per il bene comune.

"Federico era molto più di un consigliere". È una giornata di profondo dolore a Torino per la scomparsa di Federico Varacalli, consigliere del Movimento Cinque Stelle, al suo secondo mandato in circoscrizione 4. "È con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di Federico Varacalli -.

