Dolore e depressione un libro racconta la rinascita possibile

Un viaggio intenso tra sofferenza e speranza, "Dolore e depressione" narra di come, anche nelle tenebre più profonde, sia possibile trovare la luce. Attraverso testimonianze di rinascita e resilienza, questo libro dimostra che la forza di ricominciare supera ogni ostacolo, trasformando il dolore in un nuovo inizio. Perché, a volte, la vera vittoria nasce dalla capacità di rialzarsi e ricostruire se stessi.

(Adnkronos) – Il dolore, quello fisico e mentale che allontana dalla vita. Un percorso segnato da crisi di panico, depressione, fibromialgia che, al di là di ogni aspettativa, si trasforma in rinascita, in consapevolezza, nella capacità di scrollarsi di dosso tutta la cenere dei colpi ricevuti lungo la strada, dei pezzi di esistenza bruciata. Nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: dolore - depressione - rinascita - libro

Il docente di Relazioni internazionali e la giornalista di La7 ripercorrono la loro storia sulle pagine del Corriere. Dall'incontro negli studi televisivi alla malattia, poi il matrimonio e la rinascita Vai su Facebook

Dolore e depressione, un libro racconta la rinascita possibile; Farmaci, da Aifa ok a rimborsabilità della monoterapia orale per la malattia rara Epn; Rai, Cerno: “Nessuna proposta dall’azienda in questo momento”.

Dolore e depressione, un libro racconta la rinascita possibile - In 'Cenere zero' Fabio Maria Salvatore testimonia in prima persona la capacità di ricominciare dopo la malattia guardando al futuro ma restando connessi al presente anche attraverso la musica degli in ... Da msn.com

Il libro di Gilda Moratti tra dolore e rinascita - Basato su una storia vera, il libro racconta la vita e la sofferenza di una donna che ama viaggiare, scrivere e ... Scrive ilgiorno.it