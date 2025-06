Dolcenera il compagno ricoverato d’urgenza | Cuore mio…riuscirai a superare anche questo

Un momento difficile per Dolcenera e Gigi Campanile, il suo compagno, ricoverato d’urgenza a Firenze. La cantante si mostra speranzosa e resilientemente fiduciosa: “Cuore mio…riuscirai a superare anche questo”. La forza dell’amore e la speranza ci ricordano che anche nelle sfide più dure, il cuore può trovare la sua strada verso la luce. Continuate a seguirci per aggiornamenti e incoraggiamenti.

Il compagno della cantante Dolcenera, Gigi Campanile, è stato ricoverato d'urgenza a Firenze.

Dolcenera, il compagno Gigi in ospedale: cos’è successo - Dopo l'entusiasmante avventura a Pechino Express, Dolcenera e il suo compagno Gigi si trovano ora a fronteggiare una sfida ben diversa: un ricovero in ospedale per Gigi.

