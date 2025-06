Dodici aerei cisterna Usa si stanno spostando verso Est

La notizia, non ancora confermata ufficialmente, accende i riflettori sulla crescente presenza militare statunitense in Europa. Mentre la tensione internazionale si intensifica, il movimento di questi aerei cisterna potrebbe segnare un passo importante nelle strategie di sostegno e rafforzamento delle alleanze. Resta sintonizzato per aggiornamenti e analisi approfondite su questa movimentazione che potrebbe avere implicazioni significative per la sicurezza continentale.

BREAKING: 12 U.S. military tankers are currently moving eastward across Europe. Source: vcdgf555 pic.twitter.comVgzprnHWIX — Clash Report (@clashreport) June 17, 2025 "Dodici aerei cisterna statunitensi si stanno attualmente spostando verso est attraverso l'Europa". La notizia, non. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Dodici aerei cisterna Usa si stanno spostando verso Est"

I primi aerei cisterna partite dagli Stati Uniti iniziano ad arrivare in Europa, atterraggi in Spagna e sopra i cieli dell'Europa centrale

A rivelarlo sono i dati di tracciamento di Marine Traffic. Al gruppo navale si starebbe unendo anche il cacciatorpediniere lanciamissile Uss Gridley. E sempre dagli Stati Uniti sono in volo diversi aerei cisterna militari per i rifornimenti

