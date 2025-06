Dodicenne triestina campionessa italiana di tiro con l' arco per la seconda volta

A soli 12 anni, la triestina Maja Locatelli si conferma campionessa italiana di tiro con l'arco per la seconda volta, dimostrando talento e determinazione. La giovane atleta, nata nel 2013, ha conquistato il titolo al Trofeo Pinocchio - Giochi della gioventù under 13, disputatosi il 14 e 15. Un risultato che promette un brillante futuro per questa promettente promessa dello sport italiano, lasciando tutti a bocca aperta.

