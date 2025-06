Docufilm su Enrico Befani | seconda proiezione gratuita al Museo del Tessuto

Dopo il successo della prima proiezione al Garibaldi, torna il docufilm "Enrico Befani - Il re degli stracci" al Museo del Tessuto. Un'occasione imperdibile per scoprire la straordinaria vita di uno dei più grandi imprenditori pratesi attraverso un film realizzato da Tommaso Santi su idea di Sandro Ciardi. Non perdete questa seconda occasione gratuita: lunedì alle 21, un viaggio nel cuore della storia tessile di Prato vi aspetta!

La "prima" si è svolta il mese scorso, in un Garibaldi gremito. E tra qualche giorno, sarà tempo della seconda proiezione (ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti): "Enrico Befani - Il re degli stracci", sarà proiettato lunedì alle 21 al Museo del Tessuto. Si tratta del docufilm realizzato da Tommaso Santi su idea di Sandro Ciardi, che si pone l’obiettivo di ricordare e recuperare la figura di uno dei più grandi imprenditori pratesi di sempre, capace di cimentarsi anche nel mondo del calcio e di arrivare ai vertici. Nato a Prato nel 1910, Befani è stato fra gli innovatori del settore tessile: la sua fabbrica sorgeva in via Valentini ed era fra le prime a riunire l’intero processo produttivo in un unico stabilimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it