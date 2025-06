Docente morta dopo aver effettuato il concorso Le testimonianze dei colleghi | Non puoi essere lucido dopo una nottata a preparare la lezione Ho rischiato di morire anche io Partenza alle 4 del mattino senza dormire

Una tragedia che scuote il mondo della scuola: Alessandra, docente precaria di 54 anni, ha perso la vita in un incidente stradale dopo aver affrontato con impegno e dedizione la prova del concorso. Le testimonianze dei colleghi rivelano le difficoltà e le sfide di chi, come lei, si dedica anima e corpo agli studenti. Una perdita enorme per la comunità del liceo “Lorenzo Rocci” di Fara in Sabina, che ci ricorda quanto sia fragile la vita dietro a ogni banco.

Alessandra non tornerà mai più nella sua classe del liceo "Lorenzo Rocci" di Fara in Sabina. La docente precaria di 54 anni è morta il 12 giugno in un drammatico incidente stradale mentre rientrava dalla prova orale del concorso per la classe A040 sostenuta a Campobasso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Morta l'insegnante Paola Maisto, per 40 anni docente nelle scuole medie - È un momento di grande tristezza a Pescara e nei dintorni per la scomparsa di Paola Maisto, storica insegnante di italiano e storia.

Alessandra Casilli, docente precaria, ha perso la vita in un incidente stradale, di ritorno dalla prova orale del concorso. La morte di Alessandra non è una fatalità e anche per questo va ricordata non solo con grande dolore ma con rabbia. www.flcgil.it/@397 Vai su Facebook

SGOMENTO PER LA TRAGEDIA AVVENUTA SULL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA La tragedia avvenuta sull’Autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi. Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente e seg Vai su X

Precaria muore dopo l’orale del concorso docenti, i colleghi scrivono a Valditara: “Le condizioni di lavoro hanno contribuito”; La tragica morte di Alessandra, docente precaria di 54 anni: aveva appena concluso l'orale del concorso docenti. I colleghi: Sempre disponibile e cordiale, le saremo sempre riconoscenti; Alessandra, vita e morte di un’insegnante precaria.

La tragica morte di Alessandra, docente precaria di 54 anni: aveva appena concluso l’orale del concorso docenti. I colleghi: “Sempre disponibile e cordiale, le saremo ... - Un traguardo atteso, che avrebbe dovuto rappresentare il coronamento di anni di dedizione all’insegnamento e una conferma delle sue competenze pedagogiche. Come scrive orizzontescuola.it

Scuola, al via il concorso docenti Pnrr 2. Protestano gli idonei del 2023: «Ancora precari e per molti prove da rifare» - «Speriamo che stiano lavorando a degli emendamenti da inserire nella legge di bilancio», afferma la docente, pur senza nascondere scetticismo. Si legge su msn.com