Do ut des tra medici e farmacisti le accuse non reggono | non luogo a procedere

Nel cuore di Brindisi, si insinuano accuse infondate tra medici e farmacisti, minando un rapporto di collaborazione che, fino a ora, ha funzionato senza problemi. Lo schema ipotizzato prevedeva uno scambio equo: spazio gratuito o a basso costo per i medici in cambio di pazienti indirizzati in farmacia. Ma… la realtà dimostra che spesso le accuse sono prive di fondamento e non reggono il confronto con la correttezza professionale e l’etica del settore.

BRINDISI - Lo schema ipotizzato era semplice. Il farmacista concedeva al medico di medicina generale la possibilit√† di utilizzare, gratuitamente (o a canoni irrisori), un ambiente, quale ambulatorio. In cambio, il dottore mandava i pazienti, con tanto di ricetta, nella farmacia di riferimento. Ma.

